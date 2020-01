Lucescu è sicuro: “Ibrahimovic aiuterà tanto il Milan”

NEWS MILAN – Mircea Lucescu, ex allenatore dello Shakthar Donetsk, intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha parlato del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: “Sono convinto che Ibra aiuterà tanto il Milan a cui serviva un pezzo forte nello spogliatoio. Porterà la sua voglia di vincere”.

Su Gattuso al Napoli: "La piazza è difficile se non vinci subito ne risentono. A Napoli devi sempre avere entusiasmo ed essere felice ma se perdi qualche punto pesa. I tifosi non aspettano. Gattuso è un buon allenatore, ha già una buona esperienza e darà la giusta forza a questo gruppo".

