Il Milan pareggia per 2-2 contro il Lecce e butta via un'altra grande occasione dopo un ottimo primo tempo e grazie ai gol di Olivier Giroud e Tijjani Reijnders. I rossoneri di Stefano Pioli si fanno, quasi, rimontare dai giallorossi di D'Aversa ed escono dal Via del Mare con un solo, e deludente, punto. Ecco il video sfogo del nostro Stefano Bressi.