Leao, primo gol al Mondiale. I social ironizzano sul rinnovo: “Cash!” | LIVEBLOG

Il Portogallo batte il Ghana 3-2 non senza difficoltà alla gara d'esordio al Mondiale in Qatar. Per i portoghesi gol di Cristiano Ronaldo, Joao Felix e Rafael Leao, mentre per i ghanesi le reti portano le firme di Ayew e Bukari. Dopo il gol dell'attaccante del Milan, i social hanno iniziato ad ironizzare sul suo rinnovo del contratto. Ecco i meme, le reazioni e commenti più divertenti e irriverenti raccolti dalla nostra www.