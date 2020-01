Leao: “Ibrahimovic un fratello maggiore. Il mio ruolo? Preferisco centravanti”

NEWS MILAN – Rafael Leao, classe 1999, attaccante rossonero, ha parlato a due giorni da Cagliari-Milan della ‘Sardegna Arena‘. Ecco tutte le dichiarazioni rilasciate da Rafael Leao ai microfoni di ‘Sky Sport‘:

Sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic: “Per me è un fratello maggiore. Da quando è arrivato ha iniziato a parlare con me, dandomi consigli su come migliorare, su come stare in area. Per me è una gran cosa, perché lui è un grande giocatore e voglio imparare il più possibile con lui accanto”.

Su cosa potrà cambiare con Ibrahimovic: “Penso ci aiuterà a cambiare le cose, a vincere le partite, perché con lui aumentano le chance di successo”.

Sull’obiettivo del Milan: “Siamo il Milan, dobbiamo tornare in Champions League o in Europa League, perché il Milan merita questo”.

Sull’andamento di questa stagione: “Non gioco molto, ma Stefano Pioli è un buon allenatore e mi sta dando molta fiducia in me stesso. Quando mi metterà in campo gli farò vedere cosa sono in grado di fare”.

Sul suo ruolo preferito: “Posso giocare in tutti i ruoli in attacco: centravanti o esterno. Preferisco centravanti, perchè così mio muovo più nei pressi dell’area e ho più chance di fare gol”

Sul feeling con Ibrahimovic e Krzysztof Piatek: “In allenamento ho provato sia con Ibra che con Piatek. Abbiamo fatto bene insieme, ci troviamo bene e ci capiamo. Non so se giocheremo così, ma se il mister opterà per le due punte forse avremo più occasioni di segnare. “

