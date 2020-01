Leao: “Ibrahimovic mi dà consigli: ci aiuterà a cambiare le cose e vincere”

NEWS MILAN – Rafael Leao, classe 1999, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ a due giorni da Cagliari-Milan della ‘Sardegna Arena‘.

In merito il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, Leao ha sottolineato: “Per me è un fratello maggiore. Da quando è arrivato ha iniziato a parlare con me, dandomi consigli su come migliorare, su come stare in area. Per me è una gran cosa, perché lui è un grande giocatore e voglio imparare il più possibile con lui accanto”.

E su cosa, invece, potrà cambiare nel Milan con l’apporto di Ibrahimovic, Leao ha evidenziato: “Penso ci aiuterà a cambiare le cose, a vincere le partite, perché con lui aumentano le chance di successo”. Per le dichiarazioni integrali di Leao, continua a leggere >>>

