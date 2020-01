Rafael Leao va a scuola da Ibrahimovic: che opportunità per il portoghese

NEWS MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla coppia d’attacco formata da Ibrahimovic e Rafael Leao. I due, entrati nel secondo tempo contro la Sampdoria, non sono riusciti a portare il Milan alla vittoria, ma sicuramente hanno dato imprevedibilità e qualità alla manovra rossonera.

Rafael Leao ha sprecato un’occasione d’oro, ma Ibrahimovic ha voluto subito tranquillizzarlo: “Gli ho spiegato che movimenti deve fare, questa è tutta esperienza”. Il Milan ha acquistato il campione svedese anche per questo: l’obiettivo è quello di valorizzare al massimo il talento classe 1999, pagato circa 35 milioni di euro, con la contemporanea cessione al Lilla di Tiago Djalo per 5 milioni.

L’effetto Ibra su Rafael Leao pare comunque già esserci. Contro la Sampdoria, al di là dell’errore sotto porta, l’attaccante è entrato bene in campo, mostrando quella grinta e quella determinazione che raramente si sono viste in questa stagione. Zlatan ama avere vicino a lui giocatori tecnici e veloci, ma che allo stesso tempo si sacrifichino in copertura, come ad esempio è successo con Cruz all’Inter o Cavani al Psg. Se Rafael Leao saprà sfruttare questa opportunità il futuro sarà molto roseo per lui: il portoghese ha dimostrato di avere strappi di talento assoluto, ma ora serve maggiore continuità. Con Ibrahimovic la scommessa di Maldini e Boban potrà essere vinta. Intanto una squadra italiana è interessata a un centrocampista del Milan, continua a leggere >>>

