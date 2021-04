Lazio-Milan, Pioli motivatore: “Champions? Se vuoi puoi: il resto sono scuse”

Stefano Pioli, alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato dell'obiettivo Champions League. Paura di non arrivarci? Un motto come risposta

Dopo una straordinaria cavalcata iniziata un anno fa, il Milan ha accusato una flessione preoccupante che ha permesso alle inseguitrici di ridurre di molto il gap conquistato. A questo punto la qualificazione in Champions League è tutta in discussione, con il quinto posto del Napoli che dista di sole tre lunghezze. A questo punto c'è la paura di non qualificarsi? Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha riposto da vero motivatore citando un motto personale. Le dichiarazioni alla vigilia di Lazio-Milan: "La paura se l'affronti scappa, se invece scappi tu la paura va indietro. Noi abbiamo un motto: 'Se vuoi puoi e tutto il resto è una scusa'. Noi vogliamo e faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo".