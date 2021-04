Lazio-Milan 3-0, Pioli: “Dobbiamo archiviare questa sconfitta” | News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' nel post-partita di Lazio-Milan allo stadio 'Olimpico' di Roma

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' nel post-partita di Lazio-Milan . La gara era valida per la 33^ giornata di Serie A ed è andata in scena allo stadio 'Olimpico' di Roma. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Cosa non è andato oggi? "Sapevamo di affrontare un avversario fortissimo negli spazi e nelle ripartenze. Noi potevamo fare molto di più, mi aspettavo di più, dovevamo dare più. Anche se sul secondo gol c'è stato un errore dell'arbitro sul fallo di Calhanoglu. Il nostro campionato non finisce qui ma gli episodi possono determinare il campionato".

Come si riparte dopo questa sconfitta? "Bisogna avere più determinazione, più attenzione, assolutamente si. Bisogna pensare alla prossima gara, agli sforzi che abbiamo fatto. Non dobbiamo piangerci addosso ma limitare i nostri errori".

Se la condizione dei singoli può influire il collettivo. Se sale la condizione dei singoli, più migliora la condizione della squadra. Peròn possiamo pensare che sia la condizione di qualcuno non ottimale che ci permette di non essere così lucidi e attenti. Nell'occasione del primo gol dovevamo stare attenti, poi è scivolato Bennacer. Se deve andare qualcosa storto va storto, ma sul primo tempo, a parte il primo gol, abbiamo fatto la partita per quelle che sono le nostre caratteristiche. E' mancata una po' di presenza in aerea. Dopo il due a zero ci è mancato morale, sono il primo a dire che mi dispiace. Il secondo gol, però, non è regolare.