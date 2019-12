La Lega Serie A per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi

NEWS MILAN – Si è tenuta in data odierna l’Assemblea della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali. Ci sono due nuovi arrivi in FAPAV, si tratta di Lega Serie A e Netflix, che con il loro ingresso arricchiscono ulteriormente la base associativa della Federazione.

Con oltre 400 siti bloccati (+230% rispetto al 2018), grazie alle istanze presentate all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il 2019 ha visto un notevole rafforzamento delle attività di enforcement portate avanti dalla Federazione, collocando così l’Italia prima a livello europeo per numero di siti bloccati.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al tema del camcording, ossia l’illecita registrazione audio e video di un film nelle sale cinematografiche. Infine, sul fronte della comunicazione, la Federazione è stata attiva tramite la realizzazione di alcuni appuntamenti istituzionali e di approfondimento della materia.

Sul piano educational, inoltre, FAPAV ha nuovamente confermato la propria adesione al progetto “Rispettiamo la creatività” promosso assieme ad AFI, MPA, NUOVOIMAIE, SIAE e UNIVIDEO. Bufera per la Lega Calcio, il Milan e altre società sono in disaccordo con la scelta antirazzismo, continua a leggere >>>

