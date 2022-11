Zucchero: “Tifo Milan da sempre, con Baggio un’amicizia fraterna”

È questo il caso dello stretto legame tra Roberto Baggio e Zucchero , uniti da tempo da un forte vincolo di amicizia. Proprio di questo aspetto ha parlato il cantante emiliano in una lunga intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport , in occasione della presentazione delle due serate che terrà nel 2023 all'Arena di Reggio Emilia. Nel corso dell'intervento esprime anche la propria fede calcistica sin da quando era bambino, il Milan . Di seguito le sue dichiarazioni.

Milan, le dichiarazioni di Zucchero

Sul rapporto con Baggio: "Per l'occasione ho invitato il mio amico Roberto Baggio; la nostra è un'amicizia nata per caso, ci siamo trovati subito, è un amore incondizionato. È stato l'unico per cui mi sono svegliato alle quattro del mattino per andare a caccia, per arrivare a sera e non aver preso niente. Baggio è nell'anima".