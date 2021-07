Zola: “Milan, lotterai per lo Scudetto. Giroud e Ibra aiutano i giovani”

Gianfranco Zola parla della prossima Serie A e del Milan in un'intervista alla La Gazzetta dello Sport: "Olivier Giroud bravissimo ragazzo"

Gianfranco Zola ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato di Serie A e di Milan . L'ex attaccante elogia le scelte di mercato di Paolo Maldini e Ricky Massara , sposando appieno il progetto portato avanti dai rossoneri. Inoltre, spende parole al miele per Olivier Giroud : i due sono stati insieme al Chelsea e si conoscono a meraviglia.

Ecco il commento di Zola sulla prossima Serie A e su quali squadre siano favorite: "Vedo un campionato molto equilibrato, tutte le grandi lotteranno per lo Scudetto. L'Inter è sempre una delle principali candidate al titolo , poi ci metto il Milan, la Juventus, il Napoli e l'Atalanta. Occhio anche alla Roma di Mourinho".

Successivamente, Zola parla dell'arrivo di Giroud al Milan: "Il francese è un attaccante che fa crescere chi gli sta intorno. L'ho avuto al Chelsea, con lui la squadra gira alla perfezione. E poi è un bravissimo ragazzo". Sul progetto Milan con Ibrahimovic a fare da totem: "Sono molto favorevole a questa formula perché l'ho sperimentata da giocatore. Ti aiuta a migliorare. Da ragazzino mi impegnavo per fare le scarpe a Maradona e Careca. Da vecchietto, non volevo farmi portare via il posto dai più giovani".