Zola: “Servono regole che facciano investire sulle giovanili”

Intervistato a margine dell'evento tenutosi nella sede di Sky per la presentazione del nuovo sponsor della Serie C, Gianfranco Zola ha parlato degli investimenti da fare sulle giovanili: "Servono regole che spingano le società a investire e dare attenzione alle giovanili, metterle in condizioni di avere in rosa giocatori cresciuti nel club e aiutarle a diventare sempre più brave in questo percorso. Vogliamo stimolare le squadre di C a lavorare nel loro territorio".