Zola: “Camarda? Deve giocare. Gli serve continuità e nell’ultima stagione…”

Intervistato alla Milano Football Week, Gianfranco Zola ha parlato di Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan: "Non so perché non ha giocato in Under 21. Camarda ha fatto delle presenze importanti, ma serve anche più continuità. Ha giocato, poi non ha giocato per un po' di tempo, poi ha giocato in Lega Pro. Ai giovani serve giocare con continuità, purtroppo con Camarda questa continuità si è vista poco. La riforma Zola punta a stimolare i club a investire nei giovani. La speranza è che i risultati ci diano ragione".