Zoff: “La forza del Milan è solo Leao. Maignan fortissimo, ma Meret…”

Dino Zoff, ex portiere di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Kiss Kiss' in vista del big match della 10^ giornata di campionato tra Napoli e Milan. In modo particolare si è soffermato su Rafael Leao e sullo scontro a distanza tra Mike Maignan e Alex Meret. Ecco il suo pensiero a riguardo.