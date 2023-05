Zoff: “Milan-Inter? Nerazzurri in piena salute” | NEWS

Sulle italiane così avanti in Europa: "È importante prima non prenderne. È sempre fondamentale l’equilibrio e considerare quali sono i propri punti di forza e giocare poi di conseguenza. Non ha senso inseguire dei valori che non si hanno nel DNA o nelle qualità della rosa. Bisogna trovare il modo di mettere gli uomini che si hanno nel modo più equilibrato possibile. Una volta si pensava che si vincesse solo con i difensori, ma il Napoli - quando giocavo io - ha Orlando, Sivori e Altafini".