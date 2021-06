Zoff: “Donnarumma? Non mi sarei creato tanti problemi, ecco perché”

L'ex portiere Dino Zoff ha parlato dell'ormai ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Queste le sue considerazioni

Cosa pensi della situazione Donnarumma? "Non mi sarei creato tanti problemi, gioca da 2-3 anni ed è in una grande squadra, oltre che in Champions League. Non credo quello economico potesse essere un problema e il giocare con tranquillità è un valore molto importante".