Zoff: “Donnarumma? L’addio al Milan mi ha colpito, ma è diventato uomo”

L'ex portiere Dino Zoff ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. In primo piano l'Europeo di GianluigiDonnarumma, ex portiere del Milan: "Sta giocando un Europeo fantastico. Gigio ha qualità immense. Ma ora mi pare che abbia raggiunto anche una maturità in campo che lo può far diventare uno dei più forti di sempre. Sì, l'addio al Milan mi ha colpito, perché mi chiedevo cosa potesse mancargli lì dov'era. Ma sono scelte professionali, vanno rispettate. A me colpisce quanto è migliorato nelle uscite e nella gestione dell'area, del reparto. Si vede che ha lavorato molto bene. È maturato. È diventato uomo".