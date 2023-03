Zoff: “Il rendimento delle italiane in Champions? Combinazione di elementi”

Dino Zoff, ex calciatore ed ex allenatore di successo, ha commentato il percorso delle squadre italiane in Champions League. Le sue parole

Daniele Triolo

Dino Zoff, ex fuoriclasse in campo ed allenatore di successo, specialmente con le maglie di Juventus e Nazionale Italiana, ha parlato delle prospettive delle squadre italiane in Champions League in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan, Napoli e Inter: l'opinione di Zoff sulla 'rosea' — «Il Mondiale a metà stagione potrebbe avere effetto su questa Champions, ma non ne sono così sicuro. È molto probabile invece che qualche sorpresa, come il bel rendimento delle tre italiane fin qui, dipenda da una combinazione di elementi», ha esordito Zoff sul tema.

«Stiamo vivendo una situazione anomala che ha cambiato la preparazione e i tempi di recupero, e che può influire sulle prestazioni. Qualcuno ha giocato troppo, ci sono tanti infortunati». Zoff, però, ha anche un suo punto di vista su quanto sta succedendo in questa stagione per Milan, Napoli e Inter.

«Non escludo che le italiane esprimano le loro potenzialità in Europa meglio di quanto facciano in campionato, a parte questo straordinario Napoli. Forse non è vero che siamo così in crisi o lontani da certi standard. Il motivo è che nelle coppe vengono meno tutti quei comportamenti che rallentano il nostro calcio: le interruzioni, le furbate, le scene e i giocatori che urlano all’arbitro “l’ha toccato! è fallo!”, come se il calcio non fosse uno sport di contatto».

«E non c’è neanche l’esasperazione del V.A.R. che è giusta quando valuta situazioni davvero cruciali, altrimenti è patetica… Nelle coppe torniamo a un calcio più vero e i nostri club si adattano bene», ha concluso Zoff. Milan, una big inglese in forte pressing su Leao >>>

