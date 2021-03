Zenga: “Scudetto in mano all’Inter, ma il Milan c’è ancora” | News

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, pensa che i nerazzurri possano vincere il titolo. Ma tiene d'occhio comunque il Milan di Stefano Pioli

Walter Zenga, ex portiere di Inter, Sampdoria e Nazionale Italiana, ora allenatore con un passato in molte squadre di Serie A, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Tuttosport' in edicola questa mattina (LEGGILA QUI). In merito la lotta Scudetto, che vede proprio la sua Inter ed il Milan di Stefano Pioli darsi battaglia, Zenga ha dichiarato quanto segue.