Zenga: “Rangnick? Fossi il Milan prenderei Gasperini”

NEWS MILAN – Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’ex allenatore del Catania Walter Zenga ha parlato del futuro allenatore del Milan suggerendo il profilo di Gian Piero Gasperini. “Vedo che per il Milan si parla di Rangnick – ha dichiarato – ma tra Gasperini, Pioli, Allegri, perché dovrebbero prendere un allenatore straniero? Mi chiedo: il Milan perché non pensa a Gasperini? Fermo restando che l’Atalanta è una grande realtà. E poi Pioli sta facendo un grande lavoro. Però, è un pensiero in libertà..”. Queste, invece, le parole di Gullit sull’operato di Paolo Maldini>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android