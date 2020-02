Gullit su Maldini: “Credo in lui, ma non avrà un lavoro semplice”

NEWS MILAN – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Ruud Gullit, ex calciatore rossonero, ha parlato del lavoro di Paolo Maldini al Milan. Queste le sue parole: “Ha preso una squadra che non è in un momento facile, ha bisogno di un po’ di tempo per ricostruire la squadra con i giocatori giusti. Ha speso soldi ma non per giocatori che hanno migliorato la rosa, credo in Paolo ma avrà un lavoro molto difficile”. Questo, invece, il pensiero di Andrea Conti sul match pareggiato ieri sera al Franchi>>>

