Zenga: “Onana e Maignan sono bravissimi a giocare con i piedi”

A margine dell'evento della Milano Football Week, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Walter Zenga ha parlato del match d'andata tra Milan e Inter in Champions League: "Il primo round è stato molto bello. Entrambi gli allenatori diranno che non è finita. La preparazione partendo da uno 0-2 è strana: quando vincemmo la Uefa, perdemmo 2-0 a Birmingham e rimontammo in maniera splendida, spazzando via gli avversari al ritorno. Questo per dire che tutto è possibile: dipende dall'atteggiamento e anche dagli episodi".