A. Zenga: “Il Milan parte favorito e ha puntellato una rosa già di qualità”

"La Juve, nonostante le ultime defezioni, la vedo bene. Non ripeterà il campionato scorso. Il Milan parte favorito ed è andato a puntellare una rosa già di qualità, nonostante sia partito in ritardo. È una squadra forte e giovane, il ciclo sembra appena iniziato. All'Inter la trovo in balìa delle offerte. Se arrivassero per Skriniar e Dumfries sarebbe scoperta. Credo manchi un difensore ora, c'è l'incognita Gosens ma ad oggi la trovo rinforzata rispetto allo scorso anno. Dovessi perdere Dumfries e Skriniar a ridosso del campionato sarebbe grave. Non vedo poi difensori già pronti che ti garantiscano un rendimento alto. Il Milan a livello numerico credo ci sia qualcuno di troppo in alcuni reparti. Qualcuno forse uscirà e forse manca un difensore centrale. Come acquisti top metto davanti a tutti Lukaku, poi Dybala alla Roma e Di Maria alla Juventus. Credo che Asllani sia un ottimo sostituto di Brozovic in futuro". Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan