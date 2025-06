Zenga: “De Bruyne e Modric a zero? Prima in Italia arrivavano altri giocatori”

Intervistato a Sky Sport, Walter Zenga ha parlato così del possibile arrivo di Luka Modric al Milan e Kevin De Bruyne al Napoli . L'ex calciatore ha ricordato che si tratta di due giocatori di assoluto valore, ma che arrivano in Italia, e in Serie A , a parametro zero da due squadre come Manchester City e Real Madrid . Ecco, di seguito, le parole di Zenga .

Zenga: "De Bruyne e Modric? Grandi giocatori, ma arrivano in Italia a zero..."

"L’età è solo un numero, può essere bravo a 19 anni o a 39. C’è una considerazione da fare: una volta l’Italia prendeva i giocatori giovani e ora prende i De Bruyne e i Modric che vengono a parametro zero dal City e dal Real Madrid. Questa sarebbe una riflessione, tolto che sono giocatori di un certo livello: ma se vanno via dal Manchester e da Madrid, vuol dire che il nostro valore in Italia per comprare determinati giovani non è esattamente quello alto".