Zenga a Donnarumma: “Prima di andarmene dal Milan ci penserei due volte”

Walter Zenga, ex portiere in Serie A, ha voluto dare un consiglio di cuore a Gianluigi 'Gigio' Donnarumma per la prossima stagione

Daniele Triolo

Walter Zenga, ex portiere di Inter e Sampdoria in Serie A, nonché estremo difensore della Nazionale Italiana, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Radio Rai'. Sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma con il Milan, queste le dichiarazioni dell'Uomo Ragno.

"Anche io fui vicino a lasciare l'Inter perché non ero d'accordo con la società. Le cose oggi sono cambiate, gli agenti ai miei tempi non avevano la stessa forza che hanno oggi. Al di là delle cifre e dei soldi penso che il Milan sia un club molto importante e prima di andarmene ci penserei due volte".