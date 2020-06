Zeman: “Stranamente l’Atalanta sta correndo ancora molto”

ULTIME NEWS – Zdenek Zeman, ex allenatore fra le altre della Roma, è intervenuto a Radio 1 con delle parole piccanti nei confronti dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Zeman, alla domanda ‘hai visto qualche squadra particolarmente in forma dopo la ripresa della Serie A post quarantena?’, ha risposto in questo modo: “Per ora sta correndo ancora molto l’Atalanta, stranamente, visto che viene da Bergamo dove ci sono stati più problemi che altrove. Con le questioni che c’erano in quella zona, pensavo che non avessero molto tempo per prepararsi e lavorare. L’Atalanta mi ha stupito, e poi Malinovskiy ha indovinato pure quel gol…”.

Sulla ripresa del campionato in generale, Zeman ha dichiarato: “Il calcio giocato senza pubblico, è un calcio senza sale. Senza la gente, non c’è spettacolo e non c’è piacere. La Lazio perdendo ha dato una mano alla Juventus, ma il campionato è da giocare perché i bianconeri non stanno benissimo”.

