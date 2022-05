Zeman: “Scudetto perso dal Napoli. Milan uscito meglio alla distanza”

Zdenek Zeman, allenatore del Foggia, ha parlato dello Scudetto vinto dal Milan di Stefano Pioli e di molte altre tematiche al 'CorSera'

Daniele Triolo

Zdenek Zeman, allenatore del Foggia, ha parlato dello Scudetto vinto dal Milan di Stefano Pioli e di molte altre tematiche del calcio italiano al 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina. Ecco, dunque, le principali dichiarazioni del tecnico boemo.

Sulla Serie A combattuta fino all'ultima giornata: «Dopo tanti anni si è vissuto un campionato incerto. A un certo punto sembrava che non lo volesse vincere nessuno».

Sul Milan che ha vinto meritandolo di più: «Chi fa più punti ha sempre ragione. Il Milan è uscito meglio alla distanza».

Sull'Inter che ha buttato il campionato nel recupero di Bologna: «Risultati come Bologna-Inter li hanno avuti anche Milan e Napoli. Penso che debba rammaricarsi più il Napoli che l’Inter per l’occasione persa».

Sul Napoli di Luciano Spalletti: «Era la squadra favorita. Di partite come quella che ha fatto l’Inter a Bologna il Napoli ne ha sbagliate tre, in casa e consecutivamente (Atalanta, Empoli e Spezia, n.d.r.)».

Sulla Juventus senza titoli dopo dieci anni: «Ha pesato la falsa partenza. Se non investi poi è difficile raccogliere».

Sul calcio italiano: «Il calcio ha grossi problemi economici. E le società vendono i migliori giocatori. Con la Premier League la serie A non può competere, sia per le entrate che per gli azionisti delle società inglesi. Ma la Spagna ha gli stessi problemi dell’Italia».

Sul tempo che passerà affinché un'italiana possa vincere la Champions League: «La speranza c’è: l’Inter quest’anno ha vinto a Liverpool. Nelle partite secche non è come in campionato, conta anche la fortuna».

Sulla SuperLega: «Favorevole? No, perché alla gente non piacerebbe. Alla gente continuano a piacere i campionati nazionali, come dimostrano anche gli stadi di nuovo pieni».

Su chi preferisce tra Stefano Pioli e Simone Inzaghi: «L’allenatore che mi piace di più in Serie A, come mentalità, è Vincenzo Italiano della Fiorentina».

Su chi preferisce tra Stefano Pioli e Simone Inzaghi: «L'allenatore che mi piace di più in Serie A, come mentalità, è Vincenzo Italiano della Fiorentina».

Sul V.A.R.: «Tendenzialmente dovrei essere contrario al V.A.R., perché a me piace un calcio più umano dove sbagliano sia i calciatori che gli arbitri. Però c'è stato un periodo in cui il calcio non era umano, perché gli errori arbitrali non erano per tutti. E allora dico benvenuto al V.A.R.».

