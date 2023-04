Zeman sulla Juventus: “Sono cose che si ripetono, non è normale”

Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito al caso Juventus

Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, è intervenuto in conferenza stampa per presentare i temi più importanti della prossima gara con il Picerno. Tra le domande che gli sono state poste c'è stata anche quella relativa alla Juventus, alla quale sono stati restituiti i 15 punti. L'ex tecnico della Roma ha dichiarato di non volersi sbilanciare dal momento in cui sono cose che si ripetono e questo fatto non è normale. Di seguito le sue parole a riguardo.