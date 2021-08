Zeman: “Il Milan non si ripeterà. Donnarumma? Il calcio è business”

Zdenek Zeman, allenatore del Foggia, ha parlato delle prospettive stagionali del Milan di Stefano Pioli e dell'addio dell'ex portiere

Zdenek Zeman, allenatore del Foggia, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per Zeman è la Juventus di Massimiliano Allegri la favorita per la vittoria dello Scudetto 2022, perché l'Inter, campione in carica, è andata incontro ad un ridimensionamento in estate.

Sul Milan di Stefano Pioli, giunto secondo nella passata stagione, Zeman ha detto: "Non so quanto giocheranno insieme Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud. Il Milan parte da una base buona e da meccanismi di gioco collaudati, ma non credo che riuscirà a ripetere l'inizio della passata stagione, quando è stato la novità assoluta del campionato. Ora le sue caratteristiche sono note. Perderà l'effetto sorpresa, ma ha le potenzialità per competere".

Infine, sull'addio alla Serie A di tanti campioni, tra i quali Gianluigi Donnarumma, cresciuto nel Milan e passato a parametro zero al PSG, Zeman ha commentato: "Finché il calcio sarà più business che sport sarà così. Le bandiere non esistono più. Le ultime sono state Francesco Totti e Daniele De Rossi".