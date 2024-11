Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, giornalisti del 'Corriere dello Sport' e di 'Sky Sport', si sono resi protagonisti di una discussione sul Milan sulle frequenze di 'Radio Deejay'. In particolare i due stavano parlando della lotta Scudetto e Caressa ha spiegato come possa rientrare anche il Diavolo. Un'affermazione condivisa dal collega, che ha aggiunto come i rossoneri, dopo l'Inter, siano il club con il maggior numero di fuoriclasse. Ecco, dunque, le loro parole in merito.