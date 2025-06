Zazzaroni è sicuro: “Osimhen? Vi rivelo dove andrà. Lo do quasi per fatto…”

"Te lo do quasi per fatto, Victor Osimhen andrà all'Al-Hilal. L'offerta non era riproponibile da parte di nessuno, neppure per la metà. 40 milioni all'anno sono impressionanti, fuori mercato. Lui non voleva andare al Mondiale per Club, ma c'è molto ottimismo per l'Al-Hilal. Secondo me finisce lì. Il Galatasaray non può permettersi di pagare neanche la metà di quella cifra. Dalla Premier League non sono pervenute offerte. Sarebbe una sorpresa se non andasse lì".