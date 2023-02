Zazzaroni: “De Ketelaere sembrava un dilettante allo sbaraglio a Monza”

Intervenuto durante la trasmissione 'Pressing', Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni su De Ketelaere. "Si vede che in questo momento è spaventato e contratto. Sembrava un dilettante allo sbaraglio a Monza. Non posso però pensare che uno come Massara vada a spendere tutti quei soldi per un giocatore scarso. Va aspettato, forse è arrivato al Milan nell'anno sbagliato. Ma le qualità le ha, non lo puoi bruciare dopo un anno, buttarlo via non avrebbe senso", ha detto Zazzaroni. Milan, Gullit 'sponsor' di De Ketelaere: la sua convinzione >>>