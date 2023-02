Zaniolo, lo sfogo della mamma: “Lo hanno definito traditore”

Francesca Costa , mamma di Nicolò Zaniolo , ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. La madre dell'ex attaccante della Roma si è sfogata ricordando come siano state dette cose pesanti su suo figlio, come il fatto di essere un traditore. Di seguito le sue parole.

Le parole di Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo

"Nicolò, con il passare delle settimane, inizia a rendersi conto di non far più parte del progetto. La Roma gli comunica che a giugno lo vuole vendere, lui inizia a sentirsi messo da parte. E la luce si spenge. Hanno raccontato che si è rifiutato di giocare per la Roma, che è un traditore, lo hanno preso per pazzo senza magari raccontare di quando ha giocato con le infiltrazioni per la spalla rotta. Non c'è stata correttezza nei suoi confronti da parte della società".