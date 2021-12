Zanetti: “Caldara è di proprietà del Milan. Hanno attenzioni su di lui”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro di Mattia Caldara: il difensore interessa al Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Mattia Caldara. "Diciamo che arriva da un percorso difficile. La maturità tecnica ce l'ha, ma ha avuto due anni di stop per un infortunio grave. Noi ci abbiamo creduto. Io sono andato a casa sua col direttore per prelevarlo e farlo ripartire. Sta giocando bene perché è un giocatore forte. Non si arriva al Milan se non sei forte, lui lo è. Preferirei non perderlo, ma è normale che essendo di proprietà del Milan possano avere attenzioni su di lui". Milan, super rinforzo in attacco dalla Premier League? Le ultime >>>