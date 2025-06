Zancan: “Milan? I dubbi ci sono, ma anche la base per ripartire. Allegri…”

Intervistato a Sky Sport, Federico Zancan ha parlato del Milan, della cessione di Reijnders e dei tanti rumors attorno ai rossoneri: "Bisognerà capire se ci saranno anche altre cessioni, Maignan se n'è parlato, Theo Hernandez. A quel punto il Milan avrebbe tanti soldi, già li ha se andasse in porto, come sembra, la cessione di Reijnders. Non c'è bisogno di una rivoluzione tecnica, non mi aspetto una rosa completamente stravolta, penso lo sappia anche Allegri".