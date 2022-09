Zampini: “Inter la più completa, Milan e Napoli coniugano gioco e risultati”

Massimo Zampini , fondatore di 'Juventibus.com', ha parlato dell'Inter come la squadra più completa della Serie A, ma anche di Milan e Napoli, bravi a coniugare gioco e risultati. Queste le dichiarazioni rilasciate all'interno del programma 'Supertele', in onda su 'DAZN'.

"La Juventus non deve fare la corsa su altre squadre dato che ha vinto 2 partite su 7 fra campionato e Champions. L'Inter per me resta la più completa mentre Milan e Napoli coniugano bene gioco e risultati. Domenica sarà una bellissima partita, ma ad oggi, dico una cosa scontata, la Juventus deve fare la corsa solo su se stessa in campionato".