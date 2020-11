Zambrotta: “Scudetto? Il Milan ha qualcosa in più” | Serie A News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Zambrotta

MILAN NEWS – Gianluca Zambrotta, ex giocatore di Juventus e Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto: “Scudetto? Allo stato attuale, il Milan sembra avere qualcosa in più: dopo il lockdown è stato quasi perfetto, la rosa è giovane è c’è un entusiasmo particolare, ma il campionato è ancora lunghissimo. Sulla carta Juve e Inter sono più attrezzate, ma non posso dimenticare il Napoli“.

Su Pirlo: "In campo è stato un fuoriclasse, il migliore al mondo con Xavi e Iniesta: non mi sorprende vederlo in panchina. E aggiungo: non è un caso che campioni come Guardiola e Ancelotti siano stati dei centrocampisti fortissimi: li chiamerei "calciatori pensanti", come Andrea".