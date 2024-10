Sul Milan: "Il Milan è sempre lì, tra alti e bassi. Aveva svoltato con il derby, ma a Firenze ha giocato male: serve continuità se vuole lottare per lo Scudetto. Ecco, una vittoria in Champions può dare morale in campionato. Theo e Leao? Sono i giocatori più importanti e non hanno reso come ci si aspetta, siano più decisivi e continui. Leao in Nazionale si sente voluto bene e rispettato e questo lascia un interrogativo su ciò che è al Milan. Ha segnato un solo gol: ci può stare la giornata no, ma nelle altre devi essere decisivo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Leao, il Barcellona vuole fare sul serio: ecco l'offerta ultramilionaria