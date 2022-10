Zambrotta: “Milan e Juventus, storia del calcio italiano e internazionale”

Gianluca Zambrotta , ex sia della Juventus sia del Milan , ha parlato della sfida di domani pomeriggio a 'San Siro' a 'Tuttosport' oggi in edicola ( LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI ). Sul big match tra i rossoneri di Stefano Pioli e i bianconeri di Massimiliano Allegri , l'ex terzino (destro e sinistro) della Nazionale Italiana ha risposto quanto segue.

"È sempre bello assistere a questo tipo di match innanzitutto perché stiamo parlando di due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano, così come di quello internazionale. Poi, per quel che mi riguarda, ci sono i ricordi che mi portano ai miei trascorsi a Torino e a Milano. È chiaro che finisco per guardare questa sfida sempre con occhi diversi". Milan, piena fiducia in De Ketelaere: le ultime news sul belga >>>