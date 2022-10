Zambrotta: “Milan? L’ho visto bene. Ha fatto i conti con diversi infortuni”

Gianluca Zambrotta , ex sia della Juventus sia del Milan , ha parlato della sfida di domani pomeriggio a 'San Siro' a 'Tuttosport' oggi in edicola ( LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI ). Interrogato sui rossoneri di Stefano Pioli , costretti già ad inseguire la vetta in campionato, Zambrotta ha replicato quanto segue.

"Il Milan in campionato non sta deludendo. Non è in testa alla classifica, ok, sta a meno tre dal Napoli e dall'Atalanta. Basta un passo falso di quelle che stanno davanti e recupera. A parte l'ultima parentesi in Champions, l'ho visto bene in questo inizio di stagione, considerando anche il fatto che ha dovuto fare i conti con diversi infortuni".