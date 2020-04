Zaccheroni: “Shevchenko? Ecco la mia reazione quando lo vidi”

ULTIME NEWS MILAN – Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha parlato in diretta Instagram insieme a Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole su Andriy Shevchenko: “Era già nell’orizzonte del Milan, l’idea di prenderlo c’era da tempo. Era un’idea di Fabio Capello dell’anno precedente. Lo hanno fatto seguire. Ad un certo punto mi ha chiamato Berlusconi, a Wembley c’era Dinamo Kiev-Arsenal, mi disse di andare a vederlo e poi scrivere sulla relazione se fosse da prendere o meno. Mi mise a disposizione un aero personale, andai col mio assistente Agresti. In aereo compilai la relazione e scrissi: “Assolutamente da prendere”. Lì giocava sulla fascia e copriva tutto il campo, in quella gara non ha mostrato le sue qualità da bomber ma era un giocatore che aveva una corsa ed una disinvoltura straordinaria. Giocava per la squadra”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

