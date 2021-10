Zaccheroni: “Pioli ha fatto un capolavoro. Il Milan è la mina vagante”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha esaltato la squadra di Stefano Pioli

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Zaccheroni ha parlato del gran momento che sta attraversando la squadra di Pioli: "I l Milan è la mina vagante che può dare fastidio a tutti in campionato. Presto per dare una griglia di favoriti, ma il Milan può ancora contare sul lavoro di Maldini, uno che non regala niente e nessuno e sta attento ai minimi dettagli, e su quello di Pioli, che ha fatto un capolavoro: aveva un piano A, ha dato ai giocatori un piano B".

Di solito nel successo non si cambia, lui lo ha fatto ed è stato un salto di qualità - prosegue Zaccheroni -. Era un bravo tecnico, ora di più: ha coinvolto tutti nel progetto e si vede. Il Milan gioca sempre in 11 anzi in 14. Rivali? L'Inter che si vuole confermare e il Napoli con la variante Spalletti. Ma il Milan viaggia con entusiasmo".