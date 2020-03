Zaccheroni: “Pioli? 4-2-3-1 modulo giusto. Suso? Non si discute”

NEWS MILAN – Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, nell’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport”, ha parlato di Stefano Pioli e del lavoro che sta svolgendo al Milan.

“Pioli? Secondo me il 4-2-3-1 era. Lo era fin dall’inizio, secondo me, data con la rosa a disposizione. Peccato non ci sia più Suso, uno dei pochi di enorme qualità che si è intristito coi cambi di ruolo e il caos tattico. Ma è un giocatore che non si discute. Con questo modulo sarebbe stato ancora lui, ancora determinante. E magari anche Piatek avrebbe reso”. Intanto ci sono delle novità importanti su Gianluigi Donnarumma, continua a leggere >>>

