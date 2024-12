Zaccheroni: “Affezionato al Milan. Quei tre anni e lo Scudetto …”

Alberto Zaccheroni , ex allenatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sportweek', settimanale in edicola ogni sabato con il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', ricordando lo Scudetto conquistato con i rossoneri. All'ex tecnico, infatti, è stato chiesto a quali squadre fosse più affezionato. E la sua risposta è stata sicura nel citare il Diavolo e quei tre anni di legame. Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito.

Ex Milan, Zaccheroni ricorda lo Scudetto: ma sorprende sulle squadre a cui è più legato

"Squadre a cui sono più affezionato? Penso a quelle che ho potuto costruire dall'inizio. Tre anni all'Udinese, il terzo posto, la qualificazione in Coppa Uefa. E i tre anni al Milan, lo scudetto del centenario. Poi le promozioni con Riccione, Baracca Lugo e Venezia. Ho allenato l'Inter, la Juve, la Lazio, ho vinto con il Giappone. Sono stato in Cina e negli Emirati Arabi. Ma mi piace ricordare l'anno del Cosenza in B. Ci penalizzarono di 9 punti per irregolarità di bilancio, ma non subito, avremmo saputo come regolarci. A gennaio ce li tolsero. E ci salvammo ugualmente. Mi sono sentito fiero di quella squadra. Ma anche delle altre. Era bello lavorare con quei ragazzi".