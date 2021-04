Zaccheroni: “Lo Scudetto può perderlo solo l’Inter, ma il Milan ha Ibra”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue dichiarazioni

"Lo spirito è lo stesso, ma il gruppo mi sembra un po' meno sicuro che nei mesi passati. Non deve: in A nessuno è così compatto, nessuno gioca meglio".

"Un marziano, lo avete visto in nazionale? Quando allenavo all'estero e mi chiedevano un pronostico per lo scudetto, dicevo: 'Ditemi dove gioca Ibra e vi dico chi vince'. Ecco, l'Inter è lontana, ma Zlatan ce l'ha il Milan...".

"Bennacer alzerà il livello, Tomori lo ha già fatto: si assume responsabilità anche in costruzione, i palloni che partono da lui hanno un biglietto di istruzioni per chi li riceve. Aspetto Mandzukic: ha vinto ovunque, ma vuoi mettere chiudere in bellezza al Milan?".

"Pensavo gara dopo gara. Ma capii che le cose erano cambiate alla vigilia della trasferta a Udine: la sera prima la Lazio aveva perso 3-1 in casa con la Juve, i miei giocatori avevano un altro sguardo. Dissi a Galliani: 'Adriano, non so come ma le vinciamo tutte'. Era la 29^ giornata, gli appassionati di corsi e ricorsi storici si scatenino pure".