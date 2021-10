Zaccheroni: “Il Milan mi piace da morire. E’ più squadra delle altre”

Il tecnico Alberto Zaccheroni, intervenuto sul canale Twitch del Milan, ha esaltato la squadra di Stefano Pioli

Il tecnico Alberto Zaccheroni, vincitore dello scudetto del 1999 con i rossoneri, è intervenuto sul canale Twitch del Milan. Ecco cosa ha detto Zaccheroni. "Non so se il Napoli abbia qualcosa in più del Milan. Il Milan mi piace da morire. I rossoneri giocano in 11, i cambi quando entrano fanno sempre prestazione, c'è un clima di fiducia e tutti gli ingredienti che sembrano per vincere. Rispetto alle altre, il Milan è più squadra". Milan, ecco le notizie più importanti di oggi. C'è una novità su Brahim Diaz