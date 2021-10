MERCATO MILAN E TOP NEWS – Si segue un talento. Diaz, c’è il riscatto

Nella pausa nazionali in casa Milan si parla prevalentemente di calciomercato. Maldini e Massara, infatti, seguono un giovane talento del Barcellona. Sempre sul fronte mercato spazio al futuro di Brahim Diaz, che sta convincendo tutti in casa rossonera. Momento bellissimo per Rafael Leao, che, grazie alle prestazioni con il Milan, si è guadagnato la chiamata della Nazionale maggiore portoghese. Nelle prossime schede le Top News di giornata