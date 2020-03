Zaccheroni: “Ibrahimovic? Il suo addio sarebbe un gran peccato”

NEWS MILAN – Alberto Zaccheroni, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e dell’ipotesi che lasci il Milan al termine della stagione.

“Ibrahimovic? Io lo adoro. Ho il rimpianto di non averlo mai allenato. E nonostante l’età, è sempre un gran bel vedere – dice Zaccheroni – Ora è un punto di riferimento, se si riparte sarà decisivo perché questa ha sopratutto bisogno di un leader. Ma per il futuro, insomma, non è che ricostruisco basandomi su un campione di 39 anni. Il suo addio sarebbe un gran peccato, non un gran problema. Ma adesso Ibra aiuti il Milan, sempre che si riparta”. Zaccheroni ha anche attacco la proprietà sul caso Rangnick, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android