Zaccheroni: “Licenziamento Boban? Contattare Rangnick è stato scorretto”

NEWS MILAN – Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato del licenziamento di Zvonimir Boban da parte di Elliott.

"Se Maldini deve andare via? Premetto: non conosco tutti i dettagli. Ma è chiaro che se ci sono stati manovre a sua insaputa dal punto di vista tecnico, non va bene. Una sorta di compromesso è inevitabile, nei rapporti, ma l'ingerenza no – dice Zaccheroni – .Toccava a Boban e a lui la responsabilità tecnica e qualcuno della dirigenza si è mosso senza avvertirli. Fortemente scorretto. Nel decalogo che affiggevo negli spogliatoi la prima regola era: rispetto dei ruoli. Non mi sono mai permesso, per dire, di far giocare qualcuno senza l'ok dei dottori, anche se la pensavo diversamente. Ora sta a lui decidere se restare per il bene del Milan. Dipenderà credo da quali poteri vuole e quali gli concederanno".

