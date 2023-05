Zaccheroni: “Ho rischiato la vita, non giriamoci attorno”

Alberto Zaccheroni , ex tecnico rossonero, è rimasto in terapia intensiva per diverso tempo dopo un incidente domestico avvenuto il 10 febbraio scorso. L'ex Milan, ne ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera. Ecco la sua esperienza.

"Mi ha trovato mia moglie Fulvia accasciato a terra, in fondo alle scale. Dice che ero in un lago di sangue, con la testa aperta e un occhio fuori dall’orbita. Sono vivo per miracolo, ma del mese in terapia intensiva non ricordo nulla. Ho rischiato la vita, non giriamoci attorno. La botta è stata tremenda, il grande sollievo è non aver riportato danni cerebrali".